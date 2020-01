Kärnten: Seniorin im Vorbeiradeln bestohlen

Eine 87-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Spaziergang in Klagenfurt bestohlen worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, fuhr ein Radfahrer an der Frau vorbei uns entwendete ihr die Handtasche vom Rollator. Der Mann flüchtete, eine Fahndung verlief ergebnislos.