Kärnten: Radunfall durch Absperrkette über Radweg

Drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind laut den Ermittlungen der Polizei für den Radunfall eines belgischen Ehepaars am Samstag am Drauradweg bei Gallizien in Kärnten (Bezirk Völkermarkt) verantwortlich. Ihnen wird vorgeworfen, eine Absperrkette über den Radweg gespannt zu haben. Die Belgier stürzten darüber, erlitten aber nur leichte Verletzungen. Die jungen Männer wurden angezeigt.