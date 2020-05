Kärnten macht blau: Heizkosten als Begründung

Landesbedienstete haben zwei Fenstertage frei. So großzügig ist kein anderes Bundesland. Kleine Aufmerksamkeiten des Arbeitgebers an die Mitarbeiter sind zu Weihnachten üblich. In Kärnten entschloss sich Landeshauptmann Peter Kaiser aber zu einem großzügigem Präsent: Der SPÖ-Landeschef beschert Bediensteten des Landes zwei zusätzliche freie Tage. Das macht sonst kein Personalreferent in Österreich.

Das hat allerdings auch Auswirkungen auf die Behörden: Die sind deshalb an den beiden Fenstertagen 27. und 30. Dezember geschlossen.