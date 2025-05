Kärnten: Essenszusteller lieferte auch Drogen

Ein 47 Jahre alter iranischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Klagenfurt soll unter anderem während seiner Tätigkeit als Essenszusteller Drogen verkauft haben .

Der Straßenverkaufswert der gehandelten Drogen soll rund 270.000 Euro betragen, den Ertrag aus den Verkäufen (etwa 100.000 Euro) habe er für seinen Lebensunterhalt genutzt und einen Teil an seine Familie im Iran geschickt. Der teilweise geständige Mann ist in U-Haft, teilte die Polizei am Dienstag mit.