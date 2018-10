Kärnten: Feuerwehr rettete unterkühltes Pferd aus Bach

Die Feuerwehr hat am Montag in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) ein Pferd aus einem Bach gerettet. Die 33-jährige Traberstute war auf ihrer Koppel in das 1,5 Meter tiefe Bachbett gestürzt und stecken geblieben, berichtete die Polizei.

Die Einsatzkräfte rückten schließlich mit einem Bergekran an und hoben das erschöpfte und unterkühlte Pferd aus dem Wasser. Es erlitt dabei schwere Abschürfungen.