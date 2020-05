Justizwachebeamter bei Einbruch erwischt

Eine Justizaffäre der anderen Art beschäftigt derzeit die Behörden in Kärnten. Ein 51 Jahre alter, höherrangiger Beamter der Justizanstalt Klagenfurt ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Einbruchsversuch in ein Lokal in Krumpendorf am Wörthersee auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

Der Justizwachebeamte wurde knapp vor 1 Uhr am Hintereingang des bekannten Tanzlokals „ Tenne“ mit Einbruchswerkzeug in der Hand gefasst.

„Der Beamte wird suspendiert und hat mit allen dienstrechtlichen und juristischen Konsequenzen zu rechnen“, sagte Brigadier Peter Bevc, Leiter der Justizanstalt Klagenfurt. Über das Motiv des Beamten war vorerst nichts bekannt. Unklar war auch, ob er alkoholisiert war und woher das Einbruchswerkzeug stammt.