Junger Mann nach Messerattacke in Innsbruck gestorben

Zu einer tödlichen Messerattacke ist es in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck gekommen. Ein 21-jähriger Einheimischer wurde laut ersten Informationen der Polizei unvermittelt von einem bisher Unbekannten am Hals verletzt. Das Opfer wurde sofort in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, verstarb dort aber wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Die Tat hatte sich gegen 1.30 Uhr im Bereich Ing. Etzelstraße/Museumstraße ereignet. Der Täter flüchtete unmittelbar nach dem Angriff zu Fuß in Richtung Norden, sagte eine Sprecherin der Polizei im Gespräch mit der APA. Die Hintergründe der Attacke waren vorerst noch unklar.