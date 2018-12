Joint geraucht: Drei Salzburger lieferten sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Drei Salzburger sind nachdem sie einen Joint geraucht hatten in ihrem Pkw davongebraust, um einer Polizeikontrolle in Kuchl im Tennengau zu entgehen. Zuletzt sind sie aber doch erwischt worden. Dabei wurde ein Beamter verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Presseaussendung am Sonntag.