Jobangebote: Wörthersee lockt mit Geld und Gold

„Du musst Benefits anbieten, um Mitarbeiter zu gewinnen, oder bestehende zu halten“, weiß Politzky. In ihrem Fall erhält beispielsweise jeder Angestellte beliebig viele Gratiseintritte ins Veldener Gemeindebad. Die Top-Betriebe rund um den See stellen in der Broschüre gezielt vor, was sie zu bieten haben:

So wirbt das Schlosshotel Velden mit einer „Work-Life-Balance“, das Seefels mit Gratis-Tennisplätzen, das Balance in Pörtschach verweist auf die neu renovierten Personalzimmer, das Parkhotel in Pörtschach auf die einzigartige Lage („Sonnenauf- und Sonnenuntergang am gleichen Fleck erleben“) sowie auf die Gratis-Betreuung der Kinder der Mitarbeiter. Und das benachbarte Jilly Beach betont nicht nur, dass Fitnessraum und Wellnessbereich genutzt werden könnten. „Auch Waschmaschine und Trockner sind kostenlos.“

Das Marche in Techelsberg hat aber die besten Chancen auf neue Fachkräfte. „Wer das ganze Jahr gesund bleibt, bekommt feierlich ein Gramm Gold geschenkt“, heißt es. Und für künftige Mitarbeiter noch verlockender: Es garantiert die Fünf-Tage-Woche. „Das kommt bei den Angestellten an. Nur die wenigsten sind bereit, die ganze Woche, an Wochenenden und Abenden zu arbeiten“, resümiert Touristiker Schönherr.