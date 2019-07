Jeder fünfte Verkehrstote ist ein Motorradfahrer

Bis 14. Juli sind heuer 42 Motorradfahrer in Österreich tödlich verunglückt. Damit war bisher jeder fünfte Verkehrstote ein Biker, berichtete der ÖAMTC am Donnerstag. Die meisten Motorradfahrer verunglückten in der Steiermark (10), gefolgt von Niederösterreich und Oberösterreich (je 9).

"Das Motorrad ist das Verkehrsmittel mit dem höchsten Risiko, tödlich zu verunglücken", sagte ÖAMTC-Verkehrsexperte David Nose. Während sich die Zahl der Verkehrstoten auf Österreichs Straßen in den vergangenen 20 Jahren generell verringert, ist die Anzahl der getöteten Motorradfahrer nahezu konstant geblieben. Zurückzuführen sei das zum Teil auf eine Verdoppelung der Motorrad-Bestandszahlen in den vergangenen zwei Jahrzehnten und einer gesteigerten Verkehrsleistung der Biker, erklärte Nose.