Jeder fünfte Österreicher fährt nie mit dem Auto

Der VCÖ fordert, dass das öffentliche Verkehrsangebot und die Rad-Infrastruktur in den Regionen und im städtischen Umland ausgebaut und in den Städten Fußgängern und Radfahrern deutlich mehr Platz gegeben wird. Grundsätzlich ausgeweitet gehören nach Dafürhalten des VCÖ Sharing-Angebote, und zwar sowohl in der Stadt als auch am Land.

In Gebieten mit einer geringen Siedlungsdichte ist die Bevölkerung mangels alternativer Angebote nämlich nach wie vor auf das Auto angewiesen - dort liegt der Anteil der Personen, die nie oder nur selten ein Auto lenken, nur bei 16 Prozent.

Mehr als Hälfte der Wiener fährt selten oder nie

Dagegen ist in Summe mehr als die Hälfte der Wiener Bevölkerung ab 16 Jahren nie oder nur selten mit dem Auto unterwegs. In Tirol sind es immerhin 31 Prozent, in Vorarlberg 29 Prozent. Am anderen Ende der Skala liegt das Burgenland mit 16 Prozent.