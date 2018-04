Jeden zweiten Tag auf Gemeindekosten im Lokal

„Das ist verglichen zu anderen steirischen Gemeinden in der Einwohnerklasse als sehr hoch zu bezeichnen“, hielten die Experten fest. Die Marktgemeinde Lannach im Bezirk Deutschlandsberg hat rund 3400 Einwohner. Die oststeirische Stadt Weiz rund 11.500: Dort reichten 23.433 Euro an Verfügungsmitteln. Das sind übrigens jene Gelder, die laut Prüfern „ausschließlich dem Bürgermeister zur Verfügung stehen“.

Grund genug, nachzufragen, was denn damit alles beglichen wurde. 180 Gasthaus- und Restaurantbesuche rechnete ÖVP-Bürgermeister Josef Niggas ab, dazu Konsumationen in Bars und Kaffeehäusern. „Auf ein Jahr bezogen ergaben sich häufiger als jeden zweiten Tag Gaststättenbesuche beziehungsweise sonstige Konsumationen“, staunen die Kontrollore. Und hielten fest: „Spätabendliche Getränke in einer bekannten Bar in Wien, Konsumationen bei einer Schifffahrt. . .“