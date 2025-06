Ein österreichischer Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag im italienischen Friaul ums Leben gekommen. Der 65-Jährige war mit seinem Motorrad auf einer Straße in der Gemeinde Forni di Sopra in der Provinz Udine unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad prallte gegen die Leitschiene - ein Zusammenstoß, der für den Fahrer tödlich endete.