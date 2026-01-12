Österreich

Iran: AUA fliegt zumindest bis 21. Jänner nicht von und nach Teheran

Entwicklung im von Massenprotesten heimgesuchten islamischen Staat wird laufend beobachtet.
12.01.26, 19:41

Angesichts der Lage im Iran mit Massenprotesten in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten des Landes haben die Austrian Airlines (AUA) aus Sicherheitsgründen ihre Flüge in die Islamische Republik nunmehr bis inklusive 21. Jänner gestoppt.

Anfangs war dies nur bis inklusive dem heutigen Montag vorgesehen gewesen. Ob der Flugbetrieb nach dem 21. Jänner wieder aufgenommen werden könne, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden und mitgeteilt, teilte Austrian mit.

Massenproteste im Iran: "Die Menschen werden abgeschlachtet“

Konzernsicherheit

"Unsere Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden", wurde in einem Statement gegenüber der APA Montagabend betont. "Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet."

Agenturen, paw  | 

