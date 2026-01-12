Iran: AUA fliegt zumindest bis 21. Jänner nicht von und nach Teheran

Angesichts der Lage im Iran mit Massenprotesten in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten des Landes haben die Austrian Airlines (AUA) aus Sicherheitsgründen ihre Flüge in die Islamische Republik nunmehr bis inklusive 21. Jänner gestoppt.

Anfangs war dies nur bis inklusive dem heutigen Montag vorgesehen gewesen. Ob der Flugbetrieb nach dem 21. Jänner wieder aufgenommen werden könne, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden und mitgeteilt, teilte Austrian mit.