Innsbruck: Messer in Rücken gerammt - Festnahme

Ein 29-jähriger Franzose ist am Sonntag in Innsbruck wegen Mordverdachts festgenommen worden. Der Mann soll in der Nacht auf Sonntag vor einem Lokal einem 24-Jährigen ein Messer in den Rücken gerammt und ihn schwer verletzt haben, bestätigte die Polizei am Montag der APA einen Online-Bericht der Tiroler Tageszeitung.

Der Angriff war auf einer Videoaufnahme zu sehen, der Festgenommene bestritt bisher aber die Tat. Über ein Motiv oder einen Streit war nichts bekannt.

"Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen", sagte Polizeisprecher Stefan Eder. Gegen 1.30 Uhr sei die Polizei wegen einer schwer verletzten Person vor einem Lokal verständigt worden. Der 24-Jährige beschuldigte zuerst den Kellner, ihn verletzt zu haben. Dieser wurde daraufhin festgenommen, Videoaufnahmen entlasteten ihn jedoch und er wurde wieder freigelassen.

Auf den Aufnahmen war ersichtlich, dass ein Gast der Täter gewesen sein dürfte. Im Zuge einer Fahndung nahm die Exekutive schließlich den 29-jährigen Franzosen fest. Ob er das österreichische Opfer gekannt hatte, war vorerst noch unklar, hieß es. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Opfer nicht lebensgefährlich verletzt

"Es gab einen großen Tumult", beschrieb Eder den Einsatz und fügte hinzu: "Alkohol dürfte eine Rolle gespielt haben". Der 24-Jährige wurde zur Behandlung in die Innsbrucker Klinik gebracht, wobei festgestellt wurde, dass er nicht lebensgefährlich verletzt wurde.