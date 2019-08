Innsbruck: Mann mit Machete attackiert

Ein Streit unter zwei Männern dürfte am Mittwochabend eskaliert sein. Kurz vor 18:30 Uhr stürmte ein, mit einer Machete bewaffneter Mann am Landhausplatz in Innsbruck auf eine Gruppe von vier Männer zu und begann auf einen 19-jährigen Marokkaner einzuschlagen. Wie Augenzeugen berichteten, soll der Täter sechs- bis siebenmal mit der Machete auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben - vermehrt im Bereich der Oberschenkel, aber auch im Gesicht.

Das Opfer wurde durch den Vorfall laut ersten Informationen aus der Klinik Innsbruck schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mann erlitt an beiden Oberschenkel zwei tiefe Schnittverletzungen und musste in der Klinik Innsbruck operativ behandelt werden.

Die Polizei konnte einen 31-jährigen Marokkaner als mutmaßlichen Täter identifizieren. Er dürfte in Richtung Rathausgalerien geflüchtet sein. Eine Fahndung wurde eingeleitet, die jedoch erfolglos verlief. Der Mann konnte vorerst nicht gefunden werden. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen polizeibekannten Marokkaner handeln.