Innsbruck: Kinder wurden offenbar mit Messer bedroht

Zwei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren sind Freitagnachmittag in Innsbruck offenbar von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Der Mann habe sie zunächst beschimpft und anschließend ein Klappmesser in ihre Richtung gehalten, sagten die beiden serbischen Kinder in Begleitung ihrer Mutter wenig später in einer Polizeiinspektion aus. Der Verdächtige habe das Messer "auf Bauchnabelhöhe" vor sich geführt und mehrfach seitlich geschwungen.

Täter bereits um 7.30 gesehen

Der Vorfall soll sich bei der Straßenbahnhaltestelle Triumphpforte im Stadtteil Wilten der Tiroler Landeshauptstadt ereignet haben, berichtete die Exekutive über die Angaben der Kinder. Diese sagten zudem aus, den Mann bereits in der Früh gegen 7.30 Uhr in der nahen Leopoldstraße gesehen zu haben.

Der Gesuchte wurde als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er sprach Tiroler Dialekt und hatte eine helle Haut sowie mittellange, hellbraune Haare. Seine Stirn war bedeckt. Der Mann trug eine graue Jacke mit Kapuze über dem Kopf sowie eine graue Jogginghose und weiße Nike-Schuhe. Die Polizei bat um Hinweise.