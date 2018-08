„In unserer Branche ist die Hölle los“

„Es gibt eine extreme Nachfrage nach Klimageräten, wenn es mehr als 30 Grad hat und die Hitze länger als drei Tage dauert“, doziert Elektrohändler Philip Lefkowits. Es ist neun Uhr Früh, die Temperatur beträgt bereits 28 Grad und vor seinem Geschäft sind die Mitarbeiter gerade dabei, die Verkaufsschlager Nr. 1 im Eingangsbereich zu platzieren: Klimageräte gehen aufgrund der Hitzewelle derzeit weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Anfang der Woche, so schätzen Branchenkenner, werden sie ausverkauft sein. Die Hitze ist gut fürs Geschäft.

Bis zu zehn Geräte pro Tag habe er vergangene Woche verkauft, berichtet Lefkowits während er am Computer Anfragen aus Deutschland bearbeitet. Mit Kosten zwischen 200 und 800 Euro sind Standklimageräte deutlich teurer als simple Ventilatoren. Doch die würde aufgrund der immer häufigeren Hitzewellen kaum noch jemand haben wollen, heißt es bei den Händlern.

„Was wir für eine Saison kalkuliert haben, war in einer Woche weg“, sagt auch Andreas Schubaschitz, Filialleiter der Elektronik-Kette Conrad in Rudolfsheim-Fünfhaus. Bereits am Donnerstag gab es nur noch Restbestände. Für das Sortiment wurden eigens Mitarbeiter abgestellt.

30.000 bis 50.000 Klimageräte werden pro Jahr verkauft, die meisten im Sommer. Mehr als zehn Millionen Euro Umsatz wird mit diesen erzielt, schätzt der Obmann der Fachgruppe Elektro- und Einrichtungshandel der Wirtschaftskammer, Wolfgang Krejcik.

Besonders die Tropennächte, an denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken, würden den Verkauf ankurbeln, weswegen es in der Früh besonders viel Andrang in seinem Geschäft gebe. „Klimageräte sind wichtige Umsatzbringer. Wobei wir nicht den Anschein erwecken wollen, dass wir eine Klimakatastrophe herbeisehnen.“, sagt Krejcik. Heuer, schätzt er, werde man den Umsatz des letzten Hitzesommers im Jahr 2015 übertreffen.