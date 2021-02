In Tirols Alten- und Pflegeheimen wird nun mehr getestet

In Tirols Alten- und Pflegeheimen wird nach Auftreten der südafrikanischen Coronavirus-Variante künftig mehr getestet werden. Das Land erließ dazu am Samstag eine Verordnung, wonach etwa in den Heimen im Bezirk Schwaz täglich - statt bisher zumindest alle sieben Tage - PCR-Testungen angeboten werden. Mitarbeiter und ehrenamtlich arbeitende Personen müssen in allen Tiroler Heimen nun jeden zweiten Tag getestet werden, teilte das Land Samstagabend mit.

Bisher reichte ein 72 Stunden alter Test für Mitarbeiter. Sie müssen nun auch ihre FFP2-Maske nicht nur beim Kontakt mit Bewohnern tragen, sondern auch beim Kontakt mit allen anderen Personen in der Einrichtung.

Zudem müssen den Bewohnern PCR-Tests angeboten werden, wenn sie das Heim für mehr als sechs Stunden verlassen haben. In diesem Fall war bisher in der Bundesverordnung ein Testangebot alle drei Tage vorgesehen.