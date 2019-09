In Deutschland gefunden: Wie Kuh "Rosalie" die Glocke wiederbekommt

Aber der Reihe nach. Vergangene Woche fiel einem Landwirt aus Bad Mitterndrof auf, dass besagte Kuhglocke nicht mehr am Hals "Rosalies" bimmelte, sondern schlicht verschwunden war. Allerdings nimmt der 55-Jährige an einem EU-Projekt teil, das Kuhglocken mit GPS-Sendern ausstattet (weniger um potenziellen Diebstahl solcher Teile aufzuklären, sondern um die Bewegungen der Rinder nachvollziehen zu können). Doch in dem Fall konnte der Steirer die Glopcke per App orten - er fand sie 800 Kilomter entfernt in Krefeld in Nordrhein-Westfalen.