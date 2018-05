"Hoffnungslos überdimensioniert": Anrainer kämpfen weiter gegen Donauturm-Lokal

Das Tauziehen um die Gastronomieprojekte am Donauturm ging am Montag in die nächste Runde. Fünf Stunden wurde bei der Verhandlung für die Betriebsanlagengenehmigung diskutiert. Wie berichtet, fürchten die Anrainer der benachbarten Kleingartensiedlung Donaupark unter anderem durch das ebenerdige Bierlokal ein „Lärm- und Verkehrschaos“.

Die Donauturm-Betreiber versuchten am Montag zu kalmieren. „Der Gastgarten wurde so konzeptioniert, dass er auf jener Seite angelegt wird, die der Kleingartensiedlung abgewandt ist. Weiters sind Schallschutzwände geplant.“ Auch ist man sicher, den Verkehr in guter Qualität abwickeln zu können.