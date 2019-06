Hochwasser im Inn: In Fluss gestürzter Radfahrer weiter verschollen

Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in die hochwasserführende Ötztaler Ache gestürzt und sofort abgetrieben worden. Eine Suchaktion blieb laut Polizei bisher erfolglos, der Mann blieb unauffindbar.

Der bisher Unbekannte war mit einem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Sautens vom Recyclinghof in Richtung Klärwerk gefahren. Als dem Mann ein Fahrzeug entgegenkam, hielt er sein Fahrrad am Straßenrand an und stürzte beim Versuch wieder anzufahren um. Dabei blieb das E-Bike an einer schmalen Böschung liegen, der Radfahrer stürzte in die Ache. Die sofortige Suchaktion von Wasserrettung, Feuerwehr, Polizei, zweier Rettungshubschraubern und dem Polizeihubschrauber brachte keinen Erfolg.

Donnerstagfrüh lief eine weitere Suchaktion nach dem Mann an, da im Inn vermutlich eine leblos treibende Person gesehen worden sei, wie ein Polizeisprecher berichtete. An der Suchaktion sind Wasserrettung, Polizei und die Feuerwehr beteiligt.