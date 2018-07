Hochsaison am Berg: Für Urlauber und für ihre Retter

Samstagnachmittag gerieten zwei Kärntnerinnen in den Karawanken im Bereich der Ferlacher Spitze in felsiges Gelände und kamen nicht mehr weiter voran. Absteigen war nicht mehr möglich, die Frauen waren schon vom Aufstieg völlig fertig. Die Flugpolizei barg die beiden.

Schon Donnerstagnachmittag holten die Flugretter einen Niederländer und seine Töchter von der Poludnigalm in Hermagor: Ohne Bergerfahrung wagten sich der 52-Jährige und die Mädchen, 14 und 18 Jahre, auf einen Steig, der in bis zu 2000 Meter Höhe führt. Sie verirrten sich und steckten in Felsgelände fest.

Selbstüberschätzung sei aber nur eine der Ursachen, die Wanderer oder Bergsteiger in missliche Lagen brächten, überlegt Peter Veider, Geschäftsführer der Bergrettung Tirol. Vor allem Touristen marschierten viel zu spät los. „Die meisten wollen im Urlaub eben nicht um sechs Uhr früh aufstehen. Aber genau das wäre sinnvoll.“

Wer erst gegen acht oder gar neun Uhr vormittags in Richtung Gebirge starte, lande unweigerlich in der Mittags- und Nachmittagshitze. Die sei derzeit auch am Berg nicht zu unterschätzen, mahnt Veider. Dann fehle den Wanderern auch oft ausreichender Wasservorrat, das habe schwerwiegende Folgen: Erschöpfung bis hin zu ernsthaften Herz-Kreislauf-Problemen.