Hightech-Geräte für die eigenen Design-Ideen

"Die Idee ist: Man hat Spaß. Man macht ja nicht in seiner Freizeit etwas, dass einem nicht taugt." Uni-Professor Christian Ramsauer führt durch sein Labor und zeigt auf 3 D-Drucker, 3 D-Scanner, Lasercutter, Schneidplotter, CNC-Fräsmaschine und Sandstrahlmaschine. "Die Maschinen sind so attraktiv, dass eine 15-Jährige, die klassen Schmuck designt, damit klar kommt", ist Ramsauer überzeugt.

Die Geräte stehen im FabLab der Technischen Uni Graz (www.fablab.tugraz.at). Wer mag, kann dort seinen Ideen Leben einhauchen, kostenlos. So entstanden schon Hüllen für Mobiltelefone mit eigenem Design, USB-Sticks mit persönlicher Note oder einfach ein paar Plastikenten. Gearbeitet wird mit mitgebrachtem Holz, Karton oder Acryl sowie einen am Computer gezeichneten Plan oder ein Bild. Dann folgt die Einschulung an den Geräten.