Notfallpatient Ärztedienstzeit

Ob, wo und wann es Leistungseinschränkungen nach dem Jahreswechsel geben wird, kann auch die Tilak vorerst nicht sagen: "Zur Zeit reden alle ärztlichen Direktionen mit Hochdruck mit jeder einzelnen Abteilung", erklärt ein Sprecher. Die Krankenhausverwalter hoffen auf Kompromissbereitschaft.

Angespannte Stimmung herrschte am Montagnachmittag im Hörsaal des Landeskrankenhauses in Salzburg. Ärztekammer-Präsident Karl Forstner präsentierte den Spitalsärzten das Angebot des Landes: 13,5 Millionen Euro mehr für rund 850 Köpfe, die direkt in die Grundgehälter fließen.

"Kein schlechtes Angebot", sagt Forstner vorab zum KURIER. " Salzburg würde mit dieser Lösung wahrscheinlich besser dastehen als die meisten anderen Bundesländer. Und genau das wollten wir: Konkurrenzfähig und attraktiv für neue Ärzte werden." Wie die Summe auf die einzelnen Gruppen aufgeteilt wird, müsse man erst ausrechnen. "Ich weiß zwar noch nicht, was das konkret für mich bedeutet, aber es klingt alles ganz positiv", sagt etwa Peter Hofer, Oberarzt von der Lungenabteilung. Die Urabstimmung der Ärzteschaft soll am 7. Jänner stattfinden.

Forstner schaut zuversichtlich ins neue Jahr: "Die Dienstpläne sind fixiert, manche Ärzte arbeiten vorübergehend mehr Stunden. Die Versorgung in den Ambulanzen steht. Man muss aber mit längeren Wartezeiten rechnen."

Geredet wird auch in Kärnten. Allerdings über die Einigung in Salzburg. Wie es der Zufall will, wurden da wie dort exakt 13,5 Millionen Euro für die Mediziner bereit gestellt. "Allerdings fließen sie in Salzburg komplett ins Grundgehalt der Ärzte. Lohnnebenkosten wurden nicht – so wie in Kärnten – eingerechnet. Damit wurde in Salzburg abgeschlossen, was wir immer gefordert haben", sagt Kärntens Ärztekammerpräsident Josef Huber. Kärnten könne nur konkurrenzfähig bleiben, wenn man sich an Salzburg und der Steiermark orientiere.

Die Verhandlungen werden 2015 weiter gehen, laut KABEG-Vorstand Arnold Gabriel wurden Dienstpläne in den Kärntner Spitälern für Jänner fixiert – die 48-Stunden-Regelung wird strikt eingehalten. "Das beinhaltet freilich Wartezeiten in den Ambulanzen und bei geplanten Leistungen", betont er.