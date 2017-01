Heißluftballon musste mitten in Salzburg notlanden

Ein mit mehreren Personen besetzter Heißluftballon hat am Samstag in der Stadt Salzburg, mitten in bebautem Gebiet, notlanden müssen. Verletzt wurde niemand. Der Crew dürfte das Gas ausgegangen sein, sagte eine Augenzeugin, die der APA entsprechende Medienberichte vom Sonntag bestätigte.

Der Ballon kam von Schladming, über Salzburg verlor er immer mehr an Höhe. Schließlich war klar, dass er notlanden musste. Passanten und Anrainer kamen dem Piloten zu Hilfe. Er warf ihnen eine Leine zu und mit vereinten Kräften gelang es, den Ballon zwischen parkenden Autos, Hecken und Mülltonnen auf der Ziegelstadelstraße sicher aufzusetzen.

Foto: APA/EVA MARIA WENZL