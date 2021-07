Heiligenfiguren zerstört: Prozess in Salzburg

Warum bricht ein Salzburger in der Pfarrkirche von Kitzbühel dem Heiligen Nepomuk die rechte Hand samt Kreuz ab? Warum der Marienstatue in der Pfarrkirche von Neukirchen am Großvenediger das Zepter und dem Jesu-Kind die Krone? Und warum reißt er Heiligenfiguren Flügel und Finger ab? "Ich hab die Figuren angegriffen, weil ich Verbindung zu meiner verstorbenen Pflege-Mami hergestellt habe. Ich wollte nichts abbrechen", rechtfertigte sich der 35-jährige Pinzgauer am Donnerstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg.

"Ich wurde sehr katholisch, streng und behutsam aufgezogen", schilderte der Angeklagte dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Philipp Nill. Seit seine Pflegemutter im Vorjahr an Krebs gestorben ist, gehe es ihm nicht gut. "Da hab ich einen Moralischen bekommen."