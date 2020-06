Hannes Kartnig werkt auf der Krankenstation

Er wünschte sich einen Job und bekam ihn: Hannes Kartnig ist als Hausarbeiter auf der Gefängnis-Krankenstation im Einsatz. Der 63-Jährige verrichtet laut Oberstleutnant Kurt Schmiedbauer von der Justizanstalt Graz-Jakomini seit dem Wochenende Hilfsdienste wie die Essensausgabe an Häftlinge, aber auch Reinigungsarbeiten.

Wie berichtet, sitzt Kartnig seit Mittwoch wieder in der Justizanstalt. Die Fußfessel wurde ihm nach Ausflügen in die Oper und ein Wiener Restaurant abgenommen. Der Steirer hat laut Justizvollzugsdirektion gegen die Auflagen verstoßen, die mit dem Privileg des Hausarrestes verbunden waren. Kartnig ist wegen Abgabenhinterziehung rechtskräftig zu 15 Monaten Haft sowie 5,5 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt, suchte aber um Fußfessel an und bekam sie am 15. September angelegt.

Fünf Wochen später war sie dann auch schon wieder weg. Ob gegen den Widerruf des Hausarrests Einspruch erhoben wird, soll kommende Woche feststehen. Sobald die schriftliche Begründung der Justiz bei Anwalt Roland Kier einlangt, weshalb der Hausarrest gestrichen wurde, läuft eine Frist: Binnen 14 Tage haben Kartnig und seine Anwälte dann Zeit, Beschwerde dagegen einzubringen. Darüber hinaus ist der Anwalt schweigsam: Es sei vereinbart, keine Stellungnahmen mehr abzugeben.