HAK-Direktorin verordnet Jogginghosen-Verbot

Mode ist unberechenbar. Darum hat sich Sabine Wechselberg, die neue Direktorin der Innsbrucker Handelsakademie, zu einer Klarstellung der Hausordnung genötigt gesehen, die ein gepflegtes Äußeres der Schüler vorsieht. Seit Kurzem heißt es: „Keine Jogginghose“. Die hat es in den vergangenen Jahren zum Kleidungsstück gebracht, dem auch teure Designer seine Aufmerksamkeit schenkten und die es in den Alltag eingeführt haben. „Wir bilden aber für die Dienstleistungsbranche aus. Und in fast jedem Unternehmen gibt es einen Dresscode“, erklärt Wechselberger, die bei ihrem Dienstantritt von den vielen Jogginghosen-Trägern überrascht war, ihren Schritt.

Überrascht ist die Direktorin auch von dem großen Echo, das ein Bericht von ORF Tirol über die neuen Kleidervorschriften hervorgerufen hat. Sie gesteht aber auch ein, dass sich die Zeiten ändern können: „Bei meiner Matura mussten wir ein blaues Kleid tragen. Heute wäre auch ein Hosenanzug passend.“