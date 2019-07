Hacker-Angriff auf ÖBB sorgte für Online-Probleme zu Ferienbeginn

Website nicht aufrufbar

Einige Stunden später funktionieren zwar die Monitoranzeigen in den Bahnhöfen, doch das Websystem lag neuerlich lahm. Die Website der ÖBB konnte bis 16.30 Uhr nicht aufgerufen werden, auch die ÖBB Scotty- sowie die Ticketing-App funktionierten nicht. "Wir arbeiten am Problem", hieß es erneut von einem Sprecher der ÖBB zum problembehafteten Start in die Sommerferien.

Mittlerweile sind alle Störungen behoben, dass es im Verlauf des Abends zu neuerlichen Ausfällen komme, sei aber nicht auszuschließen.

Kein Zusammenhang mit Zugsunglück in Wien

Bei einem Unfall zwischen zwei Zuggarnituren in Floridsdorf wurden am Montag nach ÖBB-Angaben vier Menschen leicht verletzt. Die Kollision habe aber nichts mit dem Hacker-Angriff zu tun, betonte ein ÖBB-Sprecher.