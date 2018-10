Gut gemixt: Barkeeping wird weiblicher

Wie viele Frauen, um sie herum sind, ist Schot nicht so wichtig– so lange sie machen kann, was sie am liebsten tut: Coole Drinks aus fabelhaften Zutaten zaubern.

Bei Bewerbungen zieht sie weder Männer noch Frauen vor. „Es geht ums Können.“ Ihre vierköpfige Mannschaft in der Hammond Bar ist, von ihr abgesehen, männlich. „Ich hätte gerne mehr Mädels. Aber alle, die ich bis jetzt eingestellt habe, waren nach zwei, drei Monaten wieder weg.“ 90 Prozent der Bewerber seien Männer.

Warum das so ist? Es liegt wohl an den Zeiten, meint Melinda Pohl. „Nachtarbeit war lange Zeit eher Männern zugedacht.“ Mit Kinderbetreuung wäre der Job ja auch heute nicht leicht vereinbar.

Dennoch zeichnet sich eine Änderung ab. Während der Diplomlehrgang für Barkeeper von mehr Männern besucht wird, wird der Zertifikatslehrgang BarkeeperInnen, der seit sieben Jahren in wirtschaftlichen höheren Schulen angeboten wird, mittlerweile von mehr Schülerinnen in Anspruch genommen.

Wem die späten Arbeitszeiten nicht zusagen, der oder die könnte ja auch in einem Restaurant arbeiten, meint Melinda Pohl, die das tut. Ihren Expertinnenstatus hätten ihre Kollegen übrigens von der ersten Minute anerkannt: „Sie sind auf Wein spezialisiert, ich bin die Cocktailexpertin. Wenn sie etwas zu Drinks wissen wollen, kommen sie zu mir. Und wenn ich Hilfe bei der Weinkarte benötige, frage ich sie um Rat. Es ist ein Geben und Nehmen. Das Geschlecht ist wurscht.“

Lizenz zum Ausschenken

Diplomlehrgang: Seit mehreren Jahrzehnten bietet das Wirtschaftsförderungsinstitut Wifi den Diplomlehrgang Barkeeper an. Der Andrang würde stetig steigen. Der Männeranteil ist laut Wifi-Pressestelle hier deutlich höher.

Jungbarkeeper/innen: Seit dem Schuljahr 2011/12 wird an höheren Schulen für wirtschaftliche Berufe der Zertifikatslehrgangs „Jungbarkeeper/in Österreich“ angeboten – mittlerweile in 44 Schulen. Im vergangenen Schuljahr 2017/18 sind 691 Schülerinnen und Schüler zur Prüfung angetreten. Das Geschlecht wird statistisch nicht erhoben. Die Leiterin der Lehrgangs geht aber davon aus, dass der Anteil der Schülerinnen höher ist.