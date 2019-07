Güterzug gegen Pkw in Steiermark: Mehrere Schwerverletzte befürchtet

Bei einer Kollision zwischen Güterzug und Pkw in Neudorf bei Wildon (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark dürften mehrere Personen schwer, wenn nicht sogar tödlich verletzt worden sein. Die Polizei hat bisher noch keine Details, jedoch sei ein größerer Einsatz angelaufen, hieß es Mittwochnachmittag in einer ersten Information. Der Unfall passierte auf einer mit Lichtsignalen geregelten Kreuzung.

Weitere Informationen in Kürze.