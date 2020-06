Autofans trotzten dem Regen

Bürgermeister Adolf Stark ist schon das 18. Mal als Ortschef dabei. "Das ist ein eigenes Kribbeln, auch wenn’s ein Riesenstress ist. Aber du tust ein bissel was für die Leut’." Immerhin würden in den paar Tagen zwischen 17 und 20 Millionen Euro Umsatz gemacht, den Frühstart bis zu zwei Wochen vor dem eigentlichen Beginn und die Verlagerung in andere Gemeinden gar nicht mitgerechnet.