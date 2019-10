Grundstückspreise: „Die Gier ist größer geworden“

Die Landeshauptstadt wächst, 2001 gab es 220.000 Hauptwohnsitze, 2018 waren 300.000. Das macht viel mehr Wohnraum nötig. „Da ist ein großer Druck auf Grundstücke entstanden“, betont ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl. „Das hat natürlich auch auf die Preisentwicklung Einfluss gehabt.“ Ein Umstand, der vor allem in den Vierteln mit historischen Villen bemerkbar war: Immer mehr von ihnen wichen Geschoßbauten, die Grundstücke erzielten enorme Preise.

Stadt und Land Steiermark wollen nun etwas Druck herausnehmen. Mit Jahresbeginn 2020 wird die Altstadt-Schutzzone in Graz ausgedehnt: Zu den 900 Hektar Fläche mit derzeit 4646 Gebäuden vor allem in der Innenstadt und an angrenzenden Straßenzügen kommen 41 Hektar in den Bezirken Waltendorf und St. Peter erweitert. Somit stehen künftig 250 Gebäude in den Villenvierteln unter Schutz.