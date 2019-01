Grüne Spitzenkandidatin lebt seit Jahren plastikfrei

„Die grüne Gründungsidee war, eine Veränderung im Umweltbereich herbeizuführen, das ist das Allerwichtigste“, erinnert Lambert Schönleitner. „Da ist die Sandra für die Grünen eine große Chance.“ Deshalb trete er aus freien Stücken in die zweite Reihe, betont der Landessprecher der steirischen Grünen am Dienstag: Sandra Krautwaschl wird bei den Landtagswahlen kommendes Jahr Spitzenkandidatin sein. Schönleitner, auch Klubobmann im Landtag, will für Platz zwei der Liste kandidieren.

Die 47-Jährige betont, sie hätte sich diesen Entschluss nicht leicht gemacht. „Ich gehe nicht mir nichts, dir nichts in so eine Entscheidung. Aber dann habe ich mir gesagt, wovor soll ich Angst haben?“ Fürchten müsse sie sich bloß davor, dass die Umwelt- und Klimakrise nicht bewältigt werde. Darin sieht Krautwaschl auch ihre Aufgabe: Sorge tragen, dass Klima- und Umweltpolitik „absolute Priorität“ haben.