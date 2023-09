Steigeisen lockerte sich bei Glocknerbesteigung: Frau riss Kameradin in Tiefe

Der Mittwoch hätte für zwei Frauen aus Tirol am Großglockner beinahe in einer Tragödie geendet. Das Duo war gegen 13:50 Uhr am Weg zum Kaiserkreuz.

Beim unangeseilten Aufstieg wurde bei der 26-Jährigen Frau aus Kufstein am Übergang von Eis auf felsiges Gelände in zirka 3.600 Metern Seehöhe ein Steigeisen locker. Sie zog dieses aus und rutschte auf dem glatten Untergrund aus.