Große Lawinengefahr in hohen Lagen Vorarlbergs

Die Lawinengefahr in Vorarlberg ist am Montag von den Experten des Landes oberhalb von 2.000 Metern als groß, also mit Stufe "4" der fünfteiligen Skala, eingestuft worden. Auch in tieferen Lagen steige tagsüber mit den erwarteten Schneefällen die Gefahr. Für Wintersportler bleibe die Situation angespannt. Auch spontane Lawinenabgänge seien zu erwarten.