Großbrand bei Pinzgau Milch: 200 Tonnen Käse unbrauchbar

Brandermittlern zufolge dürfte ein mit Starkstrom betriebener Elektromotor eines Kompressors, der für den Antrieb von Entlüftungsventilatoren zuständig ist, in Brand geraten sein. Mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit könne angenommen werden, dass ein mechanischer beziehungsweise elektrodynamischer Defekt im Innenbereich des Motors brandauslösend gewirkt habe. Aufgrund der hohen Temperaturen sei es zur Zerschmelzung des Gehäuses gekommen. Die angrenzenden Materialen seien in Brand gesetzt worden. Weitere Ermittlungen zur Ursache seien aber noch notwendig, erklärte Polizei-SprecherinEva Wenzl auf Anfrage derAPA.

Ein weiterer Brand hat die Feuerwehren im Pinzgau am Montag auf Trab gehalten. Am späten Nachmittag war ein Feuer in einer Wohnung in Zell am See ausgebrochen. Passanten wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte. 117 Feuerwehrleute konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Ein Kinderzimmer wurde aber zerstört, weitere Räume der Wohnung sind erheblich beschädigt. Zwei Personen erlitten Kreislaufprobleme. Die beiden Leichtverletzten wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Landeskriminalamt Salzburg.