Grazer ÖVP unter Verdacht der Parteienfinanzierung

Im Zusammenhang mit verschiedenen Korruptions-Verdachtsfällen rund um die Telekom könnte sich nun der Verdacht der versteckten Parteienfinanzierung gegen den Grazer ÖVP-Geschäftsführer Bernd Schönegger erhärten. Laut News ist eine Rechnung aufgetaucht, die auf dubiose Geldflüsse im Grazer Gemeinderatswahlkampf 2008 hinweisen könnte.

Involviert ist demnach jene PR-Agentur, die für die ÖVP im Gemeinderatswahlkampf 2008 tätig war. Ermittler stellten laut Informationen des Nachrichtenmagazins bei Ex-Telekom-Manager Michael Fischer ein eMail an Schönegger sicher, in dem dieser aufgefordert wurde, eine Rechnung an die mittlerweile stillgelegte Telekom-Tochter eTel zu stellen. Fünf Tage später stellte jene Grazer Werbeagentur, die für die ÖVP im Wahlkampf tätig war, eine Rechnung über 119.760 Euro an die eTel, die mit dem Mail fast deckungsgleich ist.

Die Ermittler haben unter anderem die Agentur-Chefin und zwei frühere eTel-Manager einvernommen. Keiner von ihnen konnte vorerst einen Leistungsnachweis für die Rechnung vorlegen, heißt es in News.