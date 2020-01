"Graz Vigil": Die Mahnwache im Holzrahmen

Ich höre Kirchenglocken und weiß: 16 Uhr. Ich kann nicht anders, ich versuche, die aktuelle Uhrzeit doch noch in den Griff zu kriegen. (Ich schummle nicht und schaue nicht auf den Uhrturm. Das wäre wirklich zu billig.) Ich zähle Sekunden. Irgendwo um 100 gebe ich auf.

Ich bin absolut schwindelfrei und stehe so weit wie möglich an der vorderen Glasscheibe. Die Bausünden dieser Stadt fallen mir mehr auf als sonst. Erstaunlich, wie laut diese Stadt ist. Also nicht der Verkehrslärm, der hält sich in Grenzen. Aber ich höre Vögel und irgendeine Kirchenglocke läutet immer. Zeitgleich läuten die Glocken aber nie.