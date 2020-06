Vermummte Männer überfielen Hotel

Bewaffnet mit einer Pistole und einer Eisenstange überfielen zwei Täter in der Nacht zum Samstag ein Hotel in Graz: Sie bedrohten zwei Angestellte und raubten Bargeld aus dem Hotelsafe.

Um 2.15 Uhr stürmten die vermummten Räuber in die Eingangshalle. "Geld her!", schrie einer der beiden einen 39-jährigen Kellner an, zielte mit der Waffe auf ihn und forderte seine Brieftasche. Der zweite Täter bedrohte die Empfangsdame mit der rund einen Meter langen Eisenstange: Die 31-Jährige musste ihm die beiden Tresore im Büro hinter der Rezeption aufschließen. Der Mann packte sämtliches Bargeld in eine mitgebrachte Sporttasche. Bevor sie flüchteten, wiesen die Täter die Angestellten an, sich auf den Boden auf den Bauch zu legen.

Die Fahndung nach den Räubern blieb bisher ohne Ergebnis. Die Männer werden als 20 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Fahndungsfotos gibt es keine, da das Hotel in dem Bereich keine Überwachungskamera hat. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang mit einem bisher ungeklärten Raubüberfall auf ein Hotel in der Grazer Griesgasse Anfang Jänner geben könnte.