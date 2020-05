Taxler vom eigenen Wagen überfahren

Ein 59-jähriger Taxilenker ist am Freitag in Graz von seinem eigenen Fahrzeug überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wollte den Kofferraum des Autos bei laufendem Motor beladen, als sich der Wagen rückwärts in Bewegung setzte. Der Lenker versuchte noch, ihn aufzuhalten und stemmte sich gegen den Pkw, kam dann aber zu Sturz und wurde überrollt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit.

Der Taxler hatte gegen 10 Uhr auf der stark abfallenden Richard-Wagner-Gasse im Bezirk Geidorf angehalten und ging zum Heck des Wagens, um ihn zu beladen. Plötzlich rollte das Taxi los, und der 59-Jährige versuchte über eine Strecke von 40 Metern, es wieder zum Stehen zu bringen. Doch sein Versuch scheiterte und brachte ihn selbst in die lebensgefährliche Lage. Nachdem er unter den Pkw geraten war, rollte der Wagen noch etwa zehn Meter weiter und prallte schließlich gegen ein geparktes Fahrzeug. Warum der Wagen überhaupt mit laufendem Motor zurückrollen konnte, ist laut Polizei noch ungeklärt. Ein Defekt der elektronischen Handbremse wurde bei den bisherigen Ermittlungen ausgeschlossen.

Der Lenker wurde ins LKH Graz eingeliefert.