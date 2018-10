Graz: Radfahrer lag bewusstlos auf Straße

Ein 74 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bewusstlos und schwer verletzt auf einer Straße in Graz liegend von einem Passanten gefunden worden. Er könnte Opfer eines Verkehrsunfalles mit eventuell Fahrerflucht geworden sein. Die Exekutive sucht nach möglichen Zeugen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

Sachdienliche Hinweise erbeten

Der Bewusstlose war gegen 15.00 Uhr im Bereich der Theodor-Körner-Straße 146 am Fahrbahnrand liegend gefunden worden. Sein Rennrad lag neben ihm beim Gleiskörper der Straßenbahn. Der Passant leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 74-Jährige ins LKH Graz eingeliefert.

Da ein Fremdverschulden als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Telefonnummer 059 133 65 41 10 erbeten.