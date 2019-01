Graz: Parkraumservice wirbt mit "Baywatch"-Mitarbeitervideo

Ob freiwillig oder nicht, ein Video der Stadt Graz sorgt in den sozialen Medien jedenfalls derzeit für Gelächter.

Das Grazer Parkraumservice hat seine Mitarbeiter in die Imagekampagne geschickt und lässt sie singen.

Die Parkwächter, Ordnungswächter und Schülerlotsen mimen den Text zu einem Song namens "We'll be there for you", dazu gibt es die Klänge des einstigen Titelsongs der TV-Serie "Baywatch".