Graz: Menschliche Tragödie hinter Bluttat

Mit Gewalt endete Donnerstagnacht in Lieboch bei Graz eine langjährige Ehe. Ein 72 Jahre alter Pensionist stach auf seine 75-jährige Frau ein. Das Opfer konnte sich mit Wunden am Ohr, im Gesicht und an den Händen zum Sohn, der im selben Haus lebt, flüchten.

Der mutmaßliche Täter fügte sich dann selbst mas­sive Stiche in Brust und Bauch zu. Die alarmierte Polizei fand ihn im Bett liegend auf, er war nicht mehr ansprechbar. Der Mann starb am Freitag im LKH Graz.

Hinter dieser Bluttat steckt eine menschliche Tragödie. Der Mann war an Leukämie erkrankt, seine Frau leidet unter Demenz. Ob ein Streit des Paares Auslöser für die Tat war, kann die Kripo nicht sagen. Angeblich soll der pensionierte Unternehmer leicht in Rage geraten sein.