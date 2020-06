Graz: Holocaust-Gedenkzentrum in Synagoge

Irgendwie hab’ ich mir am Anfang gedacht, das geht doch hier gar nicht", erinnert sich Uwe Kohlhammer. "Die Synagoge ist belebt, hier wird gebetet. Hier kann man doch nicht den Holocaust zeigen."

Und doch entsteht das erste Holocaust-Gedenkzentrum Österreichs exakt dort: In der Grazer Synagoge, die 1938 zerstört und 2000 wieder errichtet wurde. Am 9. November 2015 – 15 Jahre nach der Einweihung des neuen Tempels und 77 Jahre nach der Zerstörung der alten Synagoge in den Novemberpogromen – soll es eröffnet werden.

Erstaunlich spät kommt so ein Zentrum in Österreich, solche Einrichtungen gibt es in Deutschland, Frankreich, Ungarn oder den USA seit vielen Jahren. Eine Antwort, warum das so ist, hat auch die Präsidentin des Israelitischen Kultusvereins Graz, Ruth Kaufmann, nicht. "Das ist mir ein Rätsel. Vielleicht ist einfach niemand auf die Idee gekommen."