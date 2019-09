Graz: Drogeriemarkt wegen Bombendrohung evakuiert

Am Mittwoch um kurz vor zehn Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine Bombendrohung in der Filiale eines Drogeriemarktes in der Straßganger Straße in Graz ein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte eine Frau in dem Kaufhaus angerufen und eine Angestellte zu Geldzahlungen aufgefordert haben. Sie drohte laut Polizei mit der Zündung einer Bombe.

Daraufhin wurde das Objekt von Einsatzkräften der Polizei evakuiert. Die umliegenden Straßen wurden gesperrt. Um kurz vor elf Uhr gab es Entwarnung: Die Sprengstoffspürhunde und die Sprengstoffexperten fanden nichts Verdächtiges in dem Gebäude, wie Polizeisprecher Markus Lamb dem KURIER mitteilte.

Die Straßen sind bereits wieder für den Verkehr freigegeben, Nachsichtungsarbeiten und Befragungen laufen derzeit. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, wer die Bombendrohung abgegeben hat.