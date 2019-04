Graz: Auto kracht mit Straßenbahn zusammen, Baby schwer verletzt

Ein eineinhalb Jahre alter Säugling ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine Pkw-Lenkerin (55) war offenbar zu knapp vor einer Tram eingebogen, diese erfasste das Auto, das zur Seite geschleudert wurde. Die auf der Wagen-Rückbank sitzende Kindesmutter (31) hatte das Baby im Arm gehalten statt es in den Kindersitz zu schnallen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.