Granate ging unter Mäher hoch

Es war eine ordentliche Explosion", schildert Josef Fritz den Vorfall. Er scheint es am Freitag schon gelassen zu nehmen, dass er mit seinem Mähtraktor am Mittwoch eine Panzerabwehrgranate zum Detonieren gebracht hat. Er sitzt schon wieder in seiner Fahrerkabine und mäht die Gemeindestraßen von Mischendorf und den fünf Ortsteilen.