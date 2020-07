Giftkrimi: Dritter Fall steht vor Klärung

Auch für Herbert Ableidinger, 68, und Alois F., 62, interessierten sich die Behörden anfangs nicht wirklich. Nachdem sie der Pflegerin und Köchin, die bei ihnen wohnte, ihr Vermögen überschrieben hatten, waren sie 2010 bzw. 2011 rasch dahingeschieden. Erst als sich Ableidingers Tochter an Peter Resetarits vom ORF und an den KURIER wandte, wurde die Staatsanwaltschaft Krems unter dem medialen Druck aktiv. Die Leichen der Männer wurden exhumiert, Professor Reiter konnte im März dieses Jahres hohe Arsen-Dosen nachweisen, seither sitzt Bogumila W. in U-Haft und leugnet.

Als der KURIER vergangene Woche darüber berichtete, dass die Verdächtige zu dem dritten ungeklärten Todesfall noch nicht einmal befragt worden ist, machte der Neffe der 2006 verstorbenen Frau M. bei der Staatsanwaltschaft Druck.

Auch nach so langer Zeit ist laut dem Gerichtsmediziner eine toxikologische Analyse noch möglich. Professor Reiter hat vor rund 20 Jahren aus einem bemerkenswerten Todesfall gelernt: Eine Frau wollte ihren Schwiegervater loswerden und mischte ihm Rattengift ins Essen. Ihrem Ehemann war das ganz recht, er wollte rasch die Firma seines Vaters erben. Der alte Mann wurde durch das Gift gelähmt, schließlich erstickte ihn die Schwiegertochter mit einem Kopfpolster. 15 Jahre später ließen sich die bis dahin unbehelligt gebliebene Mörderin und ihr Mann scheiden. Vor Gericht sagte der Mann zu seiner Noch-Ehefrau: "Und du sei ganz ruhig, du hast meinen Vater auf dem Gewissen!" Die Justiz recherchierte, die Leiche wurde exhumiert, Reiter konnte in den Fingernägeln des Toten das Rattengift nachweisen.

Diese Methode wandten er und sein Team auch bei Herbert Ableidinger und Alois F. an. Mit Erfolg. Die Nägel werden – laienhaft ausgedrückt – in rund 50 Querrinnen geschnitten und einzeln analysiert, so kann festgestellt werden, wann der Person vor ihrem Tod Gift in welchen Mengen verabreicht worden war.

Bleibt die Frage, woher Bogumila W. das Arsen bezogen haben soll. Man kann es nicht so einfach kaufen, auch in Polen nicht. Aber es ist mithilfe eines einfachen Chemiebaukastens möglich, das Gift aus Mineralien zu filtern, die man auf diversen Messen von Sammlern erstehen kann.